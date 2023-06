x x

GERENZANO – Una domenica che molti soci del corpo musicale “Santa Cecilia” di Gerenzano aspettavano con trepidazione, soprattutto i più piccoli. Il 28 maggio, nell’auditorium Verdi di Gerenzano, si è svolto il saggio degli allievi dei corsi di musica dell’associazione: un bellissimo momento di condivisione e crescita, un pomeriggio ricco di emozione, sorrisi e divertimento grazie anche alla coinvolgente presentazione e guida di Romina Vanzulli che, insieme a Cristina Mondini, gestiscono i corsi di musica.

La musica ovviamente è stato il filo conduttore della giornata: ad eseguire il primo brano il gruppo giovanile della banda, seguito dai più piccini ai più grandicelli, dai più emozionati ai più spavaldi: duetti jazz, trii di musica classica, fino ad arrivare a quartetti e quintetti di ottoni e flauti. La parte centrale del pomeriggio è stata quella più emozionante: l’esibizione dei nuovi undici allievi. “Acqua” e “ponte ponente”, brani per ensamble di percussioni che i ragazzi hanno eseguito con attenzione e concentrazione. A ripagarli un caloroso applauso del pubblico, che ha strappato loro grandi sorrisi.

Presente sindaco che, dopo aver consegnato insieme al presidente i diplomi di merito a tutti gli allievi, ha espresso il suo stupore e la sua soddisfazione per il lavoro svolto e si è congratulata per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza della musica nella crescita e confermando l’appoggio dell’amministrazione comunale alle attività del Corpo Musicale, in particolare a quella del progetto scuola di musica.

Prossimo appuntamento del Corpo Musicale è il concerto d’estate di domenica 25 giugno, alle 20.30, nella piazza antistante il palazzo comunale.