SARONNO – Sono stati conclusi ieri con la tinteggiatura delle ruote di un bel rosso vivo gli interventi di pulizia e tinteggiatura della locomotiva di Saronno.

Stiamo ovviamente parlando della locomotiva tra viale Europa e viale Lazzaroni che “dà il benvenuto” a tutti coloro che arrivano a Saronno dall’autostrada, da Uboldo o da Gerenzano. La locomotiva è una Locotender serie 200-02 Couiller del 1883 inizialmente di proprietà Ferrovie Nord Milano. Fu acquistata nel 1972 da Luigi Lazzaroni per salvarla dalla demolizione. Era stata esposta nel giardino della Rotonda dove è stata per lungo tempo ammirata dai più piccoli. Nel 1975 donò le parti meccaniche alla “sorella” (200-05) ad oggi la seconda più antica locomotiva a vapore ancora in funzione in Europa, per consentirne la messa in opera e il traino di treni storici. E’ stata restaurata nel 2010 e nel mese di giugno venne posizionata all’interno della nuova rotatoria da via Lazzaroni e viale Europa per volontà di Luigi Lazzaroni che la donò alla città.

L’estate scorsa era stata imbrattata con vernice spray bianca con cui era stata realizzata una tag urbana. Negli ultimi 10 mesi il Comune ha sentito prima la Soprintendenza e quindi FerrovieNord Spa che ha fornito i riferimenti delle tinte originarie.

A svolgere l’attività sono stati gli operai comunali che hanno provveduto a eliminare la scritta a ritinteggiare di nuovo tutta la locomotiva. I lavori sono iniziativi, con grande curiosità da parte dei saronnesi il primo giugno e ora si sono conclusi.

