ORIGGIO – Stasera l’assemblea dei commercianti ed esercenti di Origgio, si parlerà tra l’altro degli eventi estivi ad iniziare dalla Notte bianca, e delle problematiche del settore. Sarà inoltre presentato il nuovo fiduciario.

L’appuntamento è fissato alle 21 negli spazi di Villa Borletti in via Dante 63. Tra i temi toccati ci sarà anche quello relativo al bando regionale tramite il quale c’è la possibilità di ottenere rimborso a fondo perduto per investimenti e non solo; anche ristrutturazioni, acquisto maccinari ed altro, ed anche per le spese correnti e parte del canone di affitto.

(foto archivio: i commercianti di Origgio programma la nuova edizione della Notte bianca, che si terrà nelle vie centrali del paese. Nell’immaginel un precedente evento)

08062023