x x

SARONNO – E’ di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto oggi alle 15 in via per Uboldo a Caronno Pertusella, dove una autovettura è uscita di strada. E’ rimasto ferito un ragazzo di 34 anni, soccorso da una ambulanza della Croce azzurra, non ha riportato gravi lesioni. Sul posto per i rilievi del sinistro anche una pattuglia della polizia locale.

Questa mattina alle 7 in autostrada A9, direzione Milano, due automobili si sono scontrate nel tratto fra Saronno e lo svincolo di Origgio Uboldo. Sul posto oltre alla polizia stradale è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno. E’ stata soccorsa una ragazza di 29 anni, che ha riportato non gravi contusioni ed è stata trasportata all’ospedale saronnese per le cure del caso. La polstrada ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le responsabilità.

Due feriti un 50enne e un 59enne è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina intorno alle 10 sulla A36 Pedemontana. Secondo le prime ricostruzioni l’impatto ha coinvolto un tir e un’auto si sono scontrati all’altezza di Bregnano.

(foto archivio)

08062023