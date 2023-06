x x

LOMAZZO / ROVELLO PORRO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: è successo ieri alle 17 in piazza 4 novembre, dove è accorsa una ambulanza della Croce rossa lomazzese per prendersi cura del centauro, un uomo di 42 anni, rimasto contuso ma che non è apparso in condizioni preoccupanti. E’ stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso.

Intervento dell’ambulanza della Croce verde, invece, ieri alle 11 in una ditta di via Petrarca di Rovello Porro per un infortunio: è stato soccorso un ragazzo di 27 anni, trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato, non è apparso in gravi condizioni.

