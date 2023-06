x x

BREGNANO – Due feriti un 50enne e un 59enne è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina intorno alle 10 sulla A36 Pedemontana. Secondo le prime ricostruzioni l’impatto ha coinvolto un tir e un’auto si sono scontrati all’altezza di Bregnano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei Monza e un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto. I pompieri in particolare sono dovuti entrare in azione per mettere in sicurezza l’autoarticolato, rimasto di traverso sulla carreggiata dopo l’impatto. Un’operazione non semplice viste le dimensioni del veicolo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti segnalate in entrambe le direzioni.

