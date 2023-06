x x

SARONNO – Ennesimo furto al mercato cittadino. Ancora una saronnese che impegnata negli acquisti non si è accorta che un mano lesta le prende il portafoglio con soldi e documenti.

Purtroppo sono furti che si registrano frequentemente tra gli stand del mercato. Ieri mattina è toccato ad una donna che come spesso accade si è accorta del borseggio pochi minuti dopo che era avvenuto. Stava facendo acquisti quando mettendo la mano nella borsa non ha trovato il portafoglio che aveva usato poco prima per pagare. Non le è rimasto altro da fare che andare dai carabinieri, alla stazione cittadina in via Manzoni, per sporgere denuncia raccontando l’accaduto.

Alcuni agenti di polizia locale però nel primo pomeriggio hanno trovato dei documenti nella zona del mercato cittadino. Con una breve indagine sono risaliti ad un contatto e hanno chiamato la saronnese. La donna era decisamente sollevata dal fatto di non dover rifare tutti i documenti. Resta l’amarezza per l’accaduto e per il denaro perso.

