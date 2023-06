x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rino Cataneo.

La democrazia secondo Attac, Obiettivo Saronno e M5s.

È stato deciso da parte di questo agglomerato di soggetti politici e non che da oggi scelgono loro chi rientra nel novero di coloro che possono far parte del comitato a difesa dell’ospedale di Saronno e della sanità pubblica.

Con decisione autonoma e senza spiegarne le ragioni hanno chiuso una chat costruita col consenso di tutti i partecipanti anche dei comuni circostanti motivandola col fatto di non aver approvato in consiglio comunale la loro mozione sulla sanità ma quella della maggioranza che nel merito era ritenuta migliorativa e più pertinente alle prerogative e alle competenze di un comune.

È un comportamento irresponsabile così come è incomprensibile il silenzio assordante di Obiettivo Saronno e Movimento 5 stelle relativo alle dichiarazioni di Attac Saronno in merito all’appello fatto ai cittadini saronnesi a non partecipare alla festa della nostra repubblica, disconoscendo in tal modo la guerra di liberazione e la nostra costituzione antifascista.

In ultimo anche l’appello relativo alla pace , in pratica una resa senza condizioni all’invasore senza tener conto che gli Ucraini hanno subito una aggressione devastante da parte della Russia. dimostra quanta poca solidarietà siano in grado di esprimere questi soggetti che predicano libertà ma nella pratica la negano .

Ci dispiace che questa decisione rompa un fronte che almeno sull’ospedale poteva rappresentare un elemento di partecipazione popolare a difesa di obiettivi condivisi.