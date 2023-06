x x

SARONNO – Continua il percorso partecipativo dell’Amministrazione saronnese: questa sera tocca al Matteotti “quartiere che sarà sotto la lente di ingrandimento di sindaco, giunta e cittadini residenti, per un confronto, dibattito, una chiacchierata sui temi e progetti di attualità”.

QUI LA DIRETTA DEL COMUNE

Sarà l’occasione per i residenti al Matteotti di entrare per la prima volta all’interno della palazzina X2, tra viale Amendola e via Palladio: l’incontro, che avrà inizio alle 20.45, si svolgerà infatti nella sala al piano terra, il cui accesso sarà garantito dalle scale laterali alla piazza, ancora area di cantiere, dove verrà disegnato un percorso in sicurezza attraverso lo spostamento delle barriere di protezione del cantiere stesso.

