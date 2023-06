x x

SARONNO – “Quella del parco Matteotti è l’unica altalena per disabili del quartiere. E’ ko per colpa di alcuni vandalismi. E’ stata richiesta alla riparazione al comune e ci hanno parlato di una tempistica anche di 60 giorni… E’ possibile darle una priorità? E’ possibile non privare di questa opportunità di gioco, svago e divertimento questi bimbi? Magari anche mettendo un’altra altalena di questo tipo”.

Si può riassumere così la segnalazione di una saronnese residente al Matteotti che ha preso a cuore la situazione del parco di via Leonardo Da Vinci e in particolare quella dell’altalena per disabili. “Non ho figli che utilizzino l’altalena ma ho preso a cuore questo servizio”.

Non a caso la saronnese ha scritto all’Amministrazione: “Scrivo per segnalare – ha detto in una mail – che l’altalena per disabili del parchetto di via Leonardo Da Vinci è stata vandalizzata privata delle cinghie di contenimento per i bambini”. La risposta dell’ufficio verde è arrivata lunedì con un ringraziamento per la segnalazione e la spiegazione di averla inoltrata alla ditta che segue la manutenzione dei giochi per provvedere all’ordine dei pezzi di ricambio.

E’ però la tempistica che rammarica la saronnese: “Mi hanno detto che tempi di attesa potrebbero essere un po’ lunghi visto che al momento per altri giochi sono stimati in più di 60 giorni”. Da qui la richiesta: “Non potremmo dare la priorità a quest’altalena utile quando importante o meglio ancora non potremmo posizionarne altre in città così ma moltiplicare le possibilità di gioco per i bimbi?”.

L’Amministrazione ha in programma un parco inclusivo in via Cesati da realizzare con fondi regionale ma certo ci saranno dei tempi di realizzazione e burocratici. “Io spero tanto – conclude la saronnese – che una città, un’amministrazione possano riparare il più velocemente possibile per permettere ai bimbi di godersi la primavera e l’estate”.

