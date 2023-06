x x

SARONNO – Prende il via oggi la quarta edizione di Birre Vive in Villa. L’evento, organizzato da Beerinba, che torna ad animare Villa Gianetti in via Roma 20 a oggi venerdì 9 a domenica 11 giugno.

L’inaugurazione è prevista oggi alle 19 e si proseguirà sino all’1 di notte; sabato 10 appuntamento dalle 17 alle 2, domenica 11 dalle 17 alle 23. L’ingresso è libero e sono ammessi gli animali. Le principali protagoniste saranno le birre artigianali. Che saranno quelle dei birrifici 𝐃𝐮𝐞 𝐓𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢, 𝐕𝐬 𝐁𝐞𝐞𝐫, 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐌𝐨𝐬𝐭𝐨, 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐇𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐞 𝐁𝐢𝐛𝐢𝐛𝐢𝐫, 𝐜𝐨𝐧 𝐁𝐢𝐫𝐫𝐞 𝐕𝐢𝐯𝐞 che presenterà una selezione di birre dal Belgio affiancata a un piccolo beershop.

Completa la proposta lo street food di qualità con spazio ai prodotti sardi di A Su Sattu, agli hambuger gourmet di Valhalla Truck, ai panini firmati Sos Bbq, alle tigelle e gnocco fritti di Aperegina e ai piatti deliziosi di Ristoro Toscano, senza dimenticare Arrosticino’s, Le goloserie di Sasà (con tanto di degustazione di peperoncini per i più temerari) e l’Isola del Dolce.

Non mancherà la musica live con i Limbo Neutrale il venerdì, 88Trio – 883 tribute band il sabato e Hate & Love la domenica.

Una novità di quest’anno sarà caratterizzata dalla speciale Merenda col birraio – Saronno : sabato 10 giugno, alle 17, sarà possibile partecipare a un viaggio tra le principali birre presenti all’evento in compagnia dei mastri birrai. Per info e prenotazioni: [email protected], 3887974785.

(foto archivio)

