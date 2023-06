x x

CARONNO PERTUSELLA – Se ne parla a Caronno Pertusella ma pure nella vicina Saronno, fra i tanti appassionati del calcio locale. Dopo l’ultimo disastroso campionato di serie D nel quale la Caronnese è arrivata ultimissima, la società non ha ancora fatto sapere nulla riguardo ai progetti futuri. Scendendo dalla D, la Caronnese ha diritto ad iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza. Ma con quali giocatori e quale staff? E quale sarà il domani per il tecnico Simone Moretti he ha guidato il team (esonerato e poi richiamato) in una stagione tanto complicata? Per il momento tutto tace, ad attendere notizie riguardo all’intenzione di “continuità” è anche il vasto mondo che ruota attorno al vivaio, al settore giovanili dlela Caronnese.

In arrivo una nuova proprietà?

In zona si parla di un possibile passaggio di mani del club, ma nulla trapela riguardo ai possibili interessati. Un interessamento che sarebbe stato ben maggiore in casa di riconferma in serie D ma che in Eccellenza potrebbe essere in generale piuttosto “tiepido”.

Il progetto centro sportivo

C’è poi la questione delle strutture: da tempo la Caronnese sta lavorando con il Comune per un progetto che prevede, in sostanza, il raddoppio degli spazi attuali. E’ stato attuato solo in parte, in corso della Vittoria dove c’è lo stadio manca ancora il secondo campo, pur previsto. Ma con la prima squadra scesa in Eccellenza, ci sarà ancora l’interesse per portare avanti questi (costosi) interventi?

Insomma, gli interrogativi non mancano e le risposte potranno venire solo dai dirigenti. Vecchi o nuovi che siano.

