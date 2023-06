Cislago, il Pd apre a nuove iscrizioni: “Per chiunque creda nel cambiamento”

x x

CISLAGO – Il gruppo cislaghese del Partito Democratico apre a nuove reclute: l’appuntamento è previsto per domenica 11 giugno dalle 10 alle 12, nella sede del Partito Democratico di Cislago, che sarà aperta per tesseramento (rinnovi e nuove iscrizioni).

“Dopo il successo di domenica 27 maggio – dicono gli organizzatori – in cui abbiamo fatto un gazebo in piazza in concomitanza con il fine settimana dedicato al tesseramento ora ripetiamo in sede per tenere anche un momento di confronto e discussione su temi locali e nazionali.”

Concludono con un appello: “Chiunque creda che il paese può cambiare e vorrà far parte della grande comunità democratica del Pd potrà passare a trovarci.”

(foto archivio)

