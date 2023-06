x x

SARONNO/SARONNESE – Dopo il grande successo delle scorse edizioni, ritorna “Birre vive in villa” nella location storica di villa Gianetti. L’evento estivo molto amato dagli intenditori di birra ma anche chi vuole passare in compagnia queste prime sere d’estate.

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno

SARONNO – Un intero week-end dedicato ad una bevanda molto amata: la birra! Una location come villa Gianetti in via Roma 20, per la manifestazione “Birre vive in villa” con street food e musica dal vivo (in foto una passata edizione). L’ingresso è libero e per informazioni si può contattare il numero 3387974785.

Venerdì 9 giugno

CESANO MADERNO – Dalle 18 alle 23.30, in largo D’Imme e in occasione della manifestazione “Sport in citta 2023”, street food con la “Beer Festival” con dj set e animazione per bambini. Informazioni al sito internet www.comune.cesanomaderno.mb.it.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, in via Paganini, tributo 883 e Max Pezzali con il concerto della band “Nient’altro che noi”. Informazioni al sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

Sabato 10 e domenica 11 giugno

ROVELLASCA – Croce Azzurra con il patrocinio del Comune propone “Weekend Azzurro”: street food, bancarelle hobbisti, torneo di bubble football, truccabimbi, dj set e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

LAINATE – In occasione dell’11° edizione di Ninfeamus Wunder Mrkt presenta “Il mercato delle meraviglie a villa Litta”: mercato, musica, visite, food & drinks, area olisitca, conferenze e lavoratori. Informazioni al sito internet www.villalittalainate.it.

Sabato 10 giugno

ROVELLASCA – Dalle 11, in via Volta 2, si svolge la 5° edizione di “Burghè in fiore”: mostra di scultura, pittura e fotografia con rinfresco e musica dal vivo. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

SARONNO – Gap Saronno propone la staffetta “24x1ora” giunta alla sua 38° edizione. Info e regolamento al sito internet www.gapsaronno.it. Nell’ambito della manifestazione dalle 16.30 alle 17.30 con l’insegnante Tiziana Azzani si potrà provare l’esperienza dello “Yoga della risata” al campo sportivo di via Biffi.

SARONNO – Alle 21, con ingresso in via Trieste/Volpi, maxi schermo al parco Lura per la finale di Champions League. Accesso dalle 19 con area ristoro, informazioni al sito www.parcolura.it.

Domenica 11 giugno

SOLARO – Torna la “StraSolaro” manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti giunta alla sua dodicesima edizione e in collaborazione con SEIM e AVIS Solaro. Per conoscere tutte le informazioni si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it, l’evento si effettuerà anche in caso di maltempo.

SARONNO – Dalle 10 alle 18, torna la 18° edizione di “Insieme nel parco”: maratonina, gonfiabili, pranzo insieme e molto altro. Location il parco Lura e per informazioni si può consultare il sito internet www.parcolura.it.

SARONNO – Dalle 15 le guide volontarie di Cantastorie svelano i tesori del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 16, alla sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario 2, l’associazione “Amici della lirica Giuditta Pasta” propone lo spettacolo “Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni eseguita in selezione d’Opera e in forma di concerto con la direzione artistica del Soprano Anna Maria Pizzoli. Informazioni al numero 029602304.