SARONNO – La Croce Rossa Italiana di Saronno, domani ci sarà l’evento “Condividere per aiutare chi aiuta”, l’evento sarà patrocinato dalla Città di Saronno.

Il programma vedrà alle 9 il ritrovo delle auto d’epoca sportive al Puntorosso Lazzaroni, mentre alle 10 ci sarà l’ingresso in Corso Italia e poi in auto in Piazza Libertà.

La mattina e il pomeriggio sarà possibile effettuare un “giro” per le vie saronnesi accanto ad un pilota/proprietario dell’auto, previa offerta libera ai volontari della Cri di Saronno.

Alle 18 vi sarà il termine dell’evento, in caso di pioggia sarà annullato; il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

(Foto d’archivio)

