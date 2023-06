x x

SARONNO – Si avvicina sempre di più la Festa d’Estate: la data da segnare sul calendario è quella di domenica 11 giugno, giorno del tradizionale appuntamento che da diciotto edizioni Lions Club Insubria organizza al Parco Lura.

A partire dalle 9.30, il parco Lura ospiterà tanti eventi per adulti e bambini: non mancherà l’attesissima maratonina, grande ritorno anche del torneo di volley e di ping pong. Mentre i più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili, si darà il via anche al torneo di scacchi;dal tra gli altri giochi sparsi nel verde del parco non mancheranno anche il toro meccanico e l’aquilonata. Per tutti i presenti, inoltre, sarà presente un’area ristoro con un prelibato menù.

Come ogni anno la manifestazione è senza scopo di lucro ed è destinata a sostenere le attività di Casa di Marta e di Cls-Cooperativa Lavoro e solidarietà di Saronno.

(foto archivio: momenti della Festa d’estate degli anni scorsi)

