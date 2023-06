x x

SARONNO – “Il comandante della polizia locale Claudio Borsani che è qui presente ha preso nota e interverrà con dei controlli specifici per vedere se si tratta di piccola banda, se c’è qualcuno che ruba le biciclette. Faremo dei controlli specifici. Grazie alla vostra segnalazione”. E’ la risposta del sindaco Augusto Airoldi alla segnalazione arrivata da una saronnese residente al quartiere Matteotti ieri sera durante la serata partecipiamo.

Durante la serata l’Amministrazione, anzi proprio il primo cittadino, hanno spiegato l’intenzione di attivare il controllo di vicinato per il popoloso rione.

Airoldi ha rimarcato: “La sicurezza è uno di quegli argomenti che uno tiene nel cassetto e va sempre bene. Quando un giornalista è in carenza di notizie e deve riempire il giornale tira fuori la sicurezza. In realtà la sicurezza è un tema che funziona meglio se ci siamo tutti insieme dalle forze dell’ordine all’Amministrazione fino ai cittadini. Ciascuno nel suo ruolo con il controllo di vicinato i cittadini dovranno stare il più vicino possibile al territorio. Dovete essere la sentinella. Nulla a che fare con il cittadino sceriffo”.

Ad accendere il dibattito la segnalazione di una cittadina: “Stavamo bene prima ma adesso è un periodo che abbiamo tanta paura” Ha esordito parlando di una zona specifica del quartiere: “C’è un continuo viavai, se diciamo qualcosa ci rispondono a malaparole e ci sono sempre tantissimi biciclette che non si sa da dove vengono”. C’è chi ricorda una denuncia all’Aler per occupazione e chi rimarca: “Viviamo con lo spaccio sotto casa. Diciamolo chiaramente lo sappiamo tutti”. Il sindaco Augusto Airoldi, dopo aver sottolineato la recente operazione della polizia locale proprio al quartiere Matteotti conclude rimarcando la presenza delle pattuglie “sapete che ci sono li vedete e i risultati non mancano”.

