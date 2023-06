x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Gap Saronno.

A poche ore dall’inizio, la 24×1 Ora di Saronno può già essere considerata un grande successo. L’adesione di ben 47 squadre (il limite era 50) significa che in tantissimi hanno programmato l’evento lombardo facendo della prova di sabato e domenica il richiamo della stagione, per società o anche per gruppi di amici intenzionati a mettersi alla prova nell’arco dell’intera giornata. Ciò non basti, hanno dato finora la loro adesione anche 27 atleti per la 24 Ore individuale e 26 per la 6 Ore, numeri importanti considerando l’impegno che l’ultramaratona estrema richiede.

Tra loro non mancheranno nomi di spicco del panorama italiano e non solo, come la rumena Teodora Alina Muntean che quest’anno ha già conquistato la vittoria alla Nove Colli e la terza piazza alla 24 Ore di Torino, oppure Piergiuseppe Monegato, il campione uscente a Saronno che appena dieci giorni fa ha corso l’Ultr’Ardèche in Francia percorrendo ben 222 km. In gara anche Simone Musazzi, vincitore lo scorso anno dell’Ultra del Turchino di 50 km in 3h35’44” che gareggerà nella 6 Ore.

Appuntamento per tutto al Centro Sportivo Comunale Colombo-Gianetti, in Via Biffi con start ufficiale alle 10:00 (la 6 Ore si svolgerà nelle ore finali della 24 Ore, con lo start alle 4:00 della notte). Gli individualisti correranno nelle tre corsie interne, le staffette in quelle esterne. La gara avrà oltre 100 volontari impegnati nella gestione di tutti i servizi nell’arco delle 24 ore. A fine gara premiazioni riservate ai primi 3 assoluti uomini e donne con consegna della maglia di campione d’Italia Iuta ai vincitori. Premi anche per i primi di ogni categoria e, per quanto concerne la staffetta, ai primi 3 gruppi e al primo completamente femminile.

Naturalmente non mancheranno eventi di contorno per tenere sempre viva l’attenzione, soprattutto con il calar delle ombre. Sarà sempre aperta la postazione di ristoro, mentre al pomeriggio del sabato si svolgerà la Baby Staffetta con 100 bambini in gara dalle ore 18:00 (partecipazione gratuita) insieme ai più grandi. A quel punto la festa sarà davvero completa…

Per informazioni Gap Saronno.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione