CARONNO PERTUSELLA – Gabrielle Plain, Mikiko Eguchi e Silvia Torre l’altra sera hanno confezionato per l’Mkf Bollate il successo nella gara 2 del derby lombardo contro la Rheavendors Caronno (2-1). Come sei giorni fa, ci si attendeva una gara 2 a basso punteggio tra Rheavendors Caronno ed Mkf Bollate e così è stato: Bollate vince 2-1 e completa lo sweep nel derby (dopo aver conquistato gara 1 nella serata precedente), consolidando il secondo posto in classifica e mettendo a rischio la posizione playoff di Caronno, ora insidiata dalle Blue Girls.

Nella prima metà di gara l’unica grande occasione capita a Caronno quando, nel primo inning, Sheldon si trova in seconda base con un solo out ma le compagne non riescono a spingerla a casa. Da lì fino alla sesta ripresa nessun attacco è in grado di mettere corridori in posizione punto, lasciando il pallino del gioco nelle mani di Yilian Tornes (12 K a fine partita per la cubana) e Gabrielle Plain, meno efficace ad ottenere il terzo strike (saranno 6 gli strikeout a fine partita) ma ugualmente abile a mettere out i battitori avversari.

Nel sesto inning la partita si accende grazie al giro di mazza di Mikiko Eguchi, che batte un fuoricampo al centro e sblocca l’incontro portando avanti Bollate. Caronno ha una chance con Sheldon in seconda base, ma anche in questo caso la difesa bollatese evita di subire punti.

Nel settimo inning Bollate si porta sul 2-0 con il doppio di Silvia Torre – arrivata poi in terza base sul tentativo di tiro a casa – che spinge a casa Laura Bigatton. Sembra la parola fine sul match, ma le padrone di casa hanno un ultimo sussulto: Lara Cecchetti batte un singolo da leadoff e anche Rossini (sostituita dal pinch runner Castaldo) arriva in base. Con due out Salvioni e Sheldon conquistano due basi su ball consecutive, portando a casa il punto del 2-1 e lasciando le basi cariche. Contro Rebecca Caldon, però, Plain ritrova lucidità ed in tre lanci chiude l’incontro con uno strikeout.

(foto: Gabrielle Plain (Mkf Bollate). Credit PhotoBass)

09062023