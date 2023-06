x x

SOLARO – Anche quest’estate l’asilo nido Il Girasole apre le proprie porte per accogliere bambini e famiglie che vogliono visitarlo.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 giugno alla mattina, dalle 9.30 alle 12. È prevista la possibilità di accedere a tutti gli spazi della struttura di via Cinque giornate, compreso l’ampio giardino esterno. Le educatrici saranno a disposizione per mostrare le sale e per illustrare l’approccio educativo del servizio offerto. Contemporaneamente ci sarà la possibilità, per i più piccini, di giocare all’esterno o, in caso di maltempo, all’interno del nido.

Dice Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’infanzia: “Quando le famiglie si trovano di fronte alla scelta se mandare o meno il proprio figlio al nido, hanno spesso molti dubbi e molte domande, specialmente i neo genitori. Perciò dare a queste famiglie l’opportunità di conoscere la struttura pubblica di riferimento per la prima infanzia sul territorio credo sia doveroso, oltre che utile proprio in termini di approccio al servizio, ai suoi spazi e alla suo organizzazione. Ringrazio la coordinatrice Grazia Dimasi e le educatrici per la disponibilità e l’impegno che sempre mettono sia nell’organizzare che nel gestire questi momenti, auspico quindi una buona partecipazione da parte delle famiglie interessate”.

È inoltre possibile visitare la struttura anche virtualmente in questo videotour pubblicato sui canali social del Comune di Solaro al seguente link: https://www.facebook.com/watch/?v=715137815874368

09062023