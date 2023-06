x x

SARONNO – Prosegue senza interruzioni ed entra sempre più nel vivo il primo trofeo TCI Led che si sta disputando sui campi in terra rossa dello Sporting Club Saronno. Con una grande novità: sabato e domenica, infatti, si giocheranno le semifinali e la finale (ore 16) del torneo maschile che saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook dello Sporting Club Saronno. Al centro di via Federico Garcia Lorca, il presidente Danilo Gusella e il direttore sportivo Antonio Altobelli tracciano un primo bilancio della manifestazione: “Un torneo di questo livello è una grande soddisfazione per lo Sporting, visto che in provincia di Varese non c’è un torneo di questo livello. E devo sottolineare il grande lavoro fatto da Antonio e da parte di tutto lo staff che ha messo animo e cuore perché queste due settimane fossero praticamente perfette», le parole di un soddisfatto Gusella. “Il torneo sta andando anche sopra le nostre aspettative, i giocatori sono tutti di altissimo livello, abbiamo avuto una partecipazione incredibile nel nostro primo anno con un torneo così importante. Siamo soddisfatti era un obiettivo che ci eravamo prefissati quello di portare a Saronno giocatori importanti come Renzo Olivo e altri ragazzi giovani. Lo spettacolo è incredibile e posso già affermare che faremo di tutto per riproporre questo torneo anche la prossima stagione”, ribadisce Altobelli.

Anche Altobelli ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del torneo: “Ringrazio in primis Gianfranco Librandi e la TCI Led, da sempre amici dello Sporting, ma anche tutte le persone che si sono impegnati ad organizzarlo: il presidente e il consiglio direttivo che sono sempre attivi e propositivi per la crescita del tennis in questa città”. E proprio Altobelli svela la novità che è prevista per le semifinali e per la finale: “Trasmetteremo queste partite incredibili in diretta sulla pagina Facebook dello Sporting Club, così che tutti possano vederle dai loro dispositivi ovunque siano. Ma, ovviamente, vi aspettiamo tutti qui per vedere dal vivo uno spettacolo unico”.

(foto: il presidente dello Sporting club Saronno, Danilo Gusella, con il direttore sportivo Antonio Altobelli)

09062023