UBOLDO – L’appuntamento con la consueta grande festa di inaugurazione della nuova edizione del Palio delle contrade sarà domani sera alle 20, la serata poi proseguirà all’oratorio per seguire la finale di Champions League ed i primi giochi.

Il corteo d’apertura sarà introdotto come d’abitudine dal corpo musicale Santa Cecilia, che si esibirà prima dell’ingresso delle contrade nel piazzale della Chiesa dei santi Pietro e Paolo, oltre agli abituali giochi sportivi e le attesissime novità sui giochi folkloristici in cui si sfideranno le 4 contrade: Taron, Bell, San Cosma e Lazzarett, ci saranno tanti eventi musicali che allieteranno le serate dell’Oratorio San Pio, con dj Set che vedranno come ospiti dj Panico e dj Daniel, quest’ultimo “resident” fisso sin dalle prime edizioni della manifestazione, ci sará che un tributo musicale dedicato agli 883.

A chiudere la manifestazione ci sará il solito spettacolo pirotecnico.

Parole di approvazione arrivano dal Sindaco Luigi Clerici e dal parroco uboldese, don Armando Colombo, che si dice colpito dal livello di coinvolgimento che questa manifestazione ha sulla comunità.

(Foto d’archivio)

