SARONNO – E’ piaciuta talmente tanto la baby staffetta organizzata per i bimbi durante la staffetta 24 per un’ora che hanno fatto non solo il bis ma anche il tris correndo tutti insieme.

I bimbi si sono radunati davanti al palco alle 18 e insieme ai volontari Gap hanno percorso il tunnel che li ha portati in mezzo al campo. Quindi una breve spiegazione su come darsi il cambio o “girare” lungo il percorso e poi il via.

Innumerevoli gli scatti di mamme e papà che hanno immortalato i bimbi alla lora prima corsa o i più grandi che si sono messi alla prova insieme ai coetanei. Alla fine un pacco con la merenda ed una medaglia per tutti.

Continua nel frattempo la staffetta 24 per un’ora dove “i grandi” hanno superato le fasi più calde della giornata. Intorno alle 16 i soccorsi ad un atleta vittima di un malore ha costretto ad uno stop e per questo la gara finirà alle 10,30. Le 47 squadre hanno ormai perfettamente rodato il meccanismo dei cambi e anche con l’aiuto dei tanti volontari Gap si stanno godendo anche l’entusiasmo e la condivisione del villaggio allestito dietro la pista.

Grande impegno e attenzione anche per gli atleti dell’Ultra che stanno correndo la staffetta in solitaria. Stanotte alle 4 l’ultima partenza quella di chi correrà da solo per 6 ore.

