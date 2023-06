x x

SARONNO – Finalissima della Champions league di calcio, per Inter-Manchester City anche a Saronno ci si è organizzati. Oltre ai gruppi di visione fra amici e famigliari nelle case private (e saranno sicuramente tantissimi), c’è il maxischermo al Parco del Lura, ingresso dalla zona di via Trento, dopo le 19 ci sarà bar e servizio ristorazione e dunque la possibilità di vedere l’incontro, che inizia alle 21, in compagnia e con un “tifo da stadio”. Entrando nel dettaglio, l’evento si svolge nel contesto della Festa d’estate del Lions club, per chi deciderà di vedere la partitissima nel parco, a disposizione un maxischermo led di 5 metri per 3.

Anche in centro città qualche bar si sta attivando per proporre la diretta della partita sui propri schermi, con un “aperitivo prolungato”.

Uno schermo sarà disponibile anche alla 24 per un’ora per mettere anche a chi sta correndo e sostenendo gli atleti delle 47 squadre di seguire la finale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

10062023