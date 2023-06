x x

CISLAGO – Fa discutere sui social quanto successo l’altro giorno o fose l’altra notte alla Massina di Cislago. Non è solo l’episodio in sè stesso, un albero è stato “depredato” delle pesche, ma la circostanza che il ladruncolo l’abbia pure rovinato e che per compiere il furto sia comunque penetrato in un giardino privato.

E’ stato il derubato a riferire dell’accaduto, a seguire i commenti di altri cittadini, quasi tutti per esprimere sconcerto per quel che è successo; e solidarietà con chi ha visto violata la propria proprietà privata. L’episodio si è verificato senza che nessuno si accorgesse di niente e dunque non ci sono stati testimoni dell’accaduto, per risalire al responsabile o ai responsabili.

