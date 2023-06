x x

SARONNO – Dopo l’esperienza nella Nfl americana e l’anno scorso ai Dragons di Barcellona in Spagna nella Elf, il campionato europeo di football americano, il saronnese Giorgio Tavecchio ha firmato per questa stagione con i Seamen di Milano, che a sua volta proprio da oggi sarà impegnata, secondo turno di Elf (nel primo i milanesi avevano riposato), affrontando in casa al Vigorelli alle 19 proprio Barcellona.

Per Tavecchio un “ritorno a casa”, è sicuramente lui una delle star della formazione milanese che punta in alto. Tavecchio è anche un volto televisivo: ha commentato le ultime edizioni del Superbowl dai microfoni di Dazn. Mentre in città nel febbraio scorso aveva incontrato i bimbi del Rugby Saronno.

Pur abitando negli Stati Uniti d’America, Tavecchio e la sua famiglia hanno sempre mantenuto stretti legami con Saronno. Anche il papà di Giorgio Tavecchio è spesso a Saronno, e nel 2018 al campo di softball l’aveva intervista… l’allora assessore comunale allo Sport, Gianpietro Guaglianone. Inoltre Giorgio Tavecchio si era anche allenato al centro sportivo “Monsignor Ronchi” di Saronno. Come detto, nell’ultima stagione Giorgio ha vestito la maglia della formazione professionistica del Barcellona, in Spagna.

Quando da Saronno la famiglia si era trasferita per lavoro in California, lui era bambino ed era tifosissimo dell’Inter, giocava a calcio e gli avevano chiesto di fare il “kicker“, diciamo “l’addetto ai calci” nelle partite di football: un crescendo sfociato in una serie di contratti con le squadre più famose, come San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Oakland Raiders, Atlanta Falcons e Tennessee Titans.

(foto: Giorgio Tavecchio nella grafica di presentazione per il suo arrivo ai Seamen di Milano)

