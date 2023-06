x x

SARONNO – Domenica 18 giugno il Fai propone una visita allo storico cinema teatro Silvio Pellico con approfondimento sull’arte della scenografia cinematrofica. Il 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐢𝐜𝐨, nato a Saronno nel 1912 , fu sede pochi anni dopo di uno dei primi cinema d’Italia. Nel corso della visita ripercorreremo la centenaria storia di questa istituzione che, sin dalla sua fondazione, ha rappresentato un luogo culturale effervescente e d’avanguardia. Seguirà l’incontro con il maestro 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐧𝐳𝐚 che accompagnerà nell’arte del trucco cinematografico mostrandoci i segreti che lo hanno portato a vincere, nel 2021, il premio David di Donatello per il trucco.

Sono previsti due turni dalla durata di un’ora e trenta ciascuno. Al mattino il ritrovo è alle 10 con partenza alle 10,30 nel pomeriggio ritrovo 14,30 e partenza alle 15. Luogo di ritrovo: Cinema Silvio Pellico, via S. Pellico n.4, Saronno. Evento aperto a tutti, con limite massimo di partecipanti pari a 25 persone per turno. QUI LE ISCRIZIONI

Per completare la prenotazione, confermare il contributo che verrà versato in loco il giorno della visita (solo in contanti).Contributo libero a partire da 5 Euro per iscritti Fai e 8 euro per i non iscritti. Possibilità di iscrizione al FAI in fase di prenotazione oppure presentandosi in anticipo alle visite. Per informazioni (non per prenotazioni) contattare: [email protected]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione