ROVELLO PORRO – Lutto a Rovello Porro: ieri è scomparsa Cristina Banfi, “mamma” delle majorettes rovellesi.

La “Banda spettacolo di Rovello Porro” la ricorda così.

Se n’è andato un pezzo della nostra storia, un’istituzione, la “mamma” delle majorettes di Rovello Porro. Sì perché non si può dire majorette senza pensare alla signora Cristina! Così, col cuore affranto, la Banda e tutte le Majorettes si uniscono al cordoglio della famiglia, per la perdita della cara Cristina Banfi, che lascia a tutti e tutte un caro ricordo. Le majorettes senza di lei non sarebbero state le stesse, ha lasciato un segno a tante generazioni. Ogni bambina o ragazza che ha fatto majorettes sapeva a chi rivolgersi nel momento del bisogno, per sistemare la smagliatura della calza, chiedere una bottiglietta di acqua se aveva sete o un fazzolettino di carta se le colava il naso e, come nelle migliori famiglie, aspettarsi il rimprovero autorevole della premurosa Cristina, se si allontanava dal gruppo o non teneva il passo. Quanti bei momenti passati assieme e quanti ricordi…

Il rammarico per la sua dipartita è ancora più forte pensando che tra qualche giorno la nostra “mitica Cristina” avrebbe festeggiato con tutte le sue ragazze i 50 anni passati assieme e ricevuto il meritato riconoscimento. Cara Cristina, hai scelto il punto più alto del palco per vederci di nuovo tutte insieme in sfilata e noi marceremo per te, tenendo il passo e uno sguardo rivolto al cielo. Un abbraccio. Le tue majorettes.

10062023