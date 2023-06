x x

SARONNO – Si è festeggiato l’altro ieri l’undicesimo anniversario dell’associazione Rete Rosa, il centro territoriale antiviolenza.

Oltre all’11, il numero degli anni che festeggia il centro saronnese, l’altro numero importante è 700, il numero delle donne accolte dal Centro territoriale antiviolenza di Saronno.

L’associazione Rete Rosa volge attività finalizzate a prevenire e contrastare la violenza intra ed extra familiare sulle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking) e la violenza assistita operando in sinergia con la rete dei servizi del territorio.

Oggi, sabato 10 giugno dalle 13.30 alle 19.30, in piazza Libertà a Saronno, l’associazione sarà nuovo presenti con la nostra storica iniziativa a sostegno d’Associazione: Ciliegie per tutti! Una tira l’altra… Una salva l’altra.

“È solo con l’impegno di ciascuno, sempre più profondo e consapevole, che si vince contro la violenza sulle donne: ciò che conta è far rete insieme a Rete Rosa. Mantenere attivo e vivo il Centro Territoriale Antiviolenza, uno spazio d’ascolto e tutela che ad oggi ha accolto e supportato centinaia e centinaia di donne vittime di violenza, è fondamentale per continuare a costruire un mondo in cui le donne possano essere libere da ogni pregiudizio, imposizione, discriminazione e violenza e perché un futuro senza paura cominci oggi anche a Saronno e nel Saronnese”.”

(Foto d’archivio)

