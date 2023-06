x x

SARONNO – E’ stato durante l’incontro “Partecipiamo” al quartiere Matteotti che l’assessore alla Mobilità ha fatto il punto sul cantiere di via Milano per il nuovo sottopassaggio. Un intervento iniziato con gli abbattimenti degli ippocastani nel novembre scorso e ancora in corso con molti disagi per chi si reca a piedi al cimitero di via Milano.

“Il cantiere si è fermato – ha spiegato Casali – perchè c’era necessità di spostare una cabina della fibra e per questo la società ci aveva chiesto una cifra proibitiva. Io e il sindaco abbiamo incontrato i vertici regionali della società e abbiamo trovato una soluzione in questo modo tra un paio di settimane, tempo permettendo, concluderemo il cantiere restituendo il sottopassaggio completamente rinnovato all’intera città.

