SARONNO – Una Topolino amaranto come canta Paolo Conte, una Panda che ha fatto il giro del mondo, una Ferrari e l’ormai celeberrima Fiat 2800 Torpedo Reale che era stata realizzata per il re Vittorio Emanuele III sono alcune delle vetture che si trovano oggi in piazza Libertà a Saronno nell’ambito dell’iniziativa solidale organizzata a sostegno di Croce Rossa.

Fulcro della giornata la possibilità di osservare auto d’epoca e sportive da vicino ma soprattutto quella di salire per una foto ed effettuare un “giro” per le vie di Saronno a fianco del pilota, proprietario dell’auto. Prima dell’inizio del “giro” è richiesta un’offerta libera a favore della sezione di Saronno della Croce Rossa Italiana che sarà presente in piazza con un’ambulanza ed uno stand con i suoi volontari.

Le auto storiche e sportive si sono ritrovate al PuntoRosso Lazzaroni in via Parma alle 9. Quindi alle 10 l’ingresso in città da corso Italia e la disposizione delle auto in piazza Libertà.

Tantissime le foto e gli appassionati che hanno tempestato di domande i proprietari. Soddisfatti gli organizzatori che si sono trovati anche alcune auto “in più” che hanno deciso di aderire con entusiasmo all’iniziativa.

