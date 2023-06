x x

SARONNO – “Ho fatto una segnalazione chiamando in Municipio qualche giorno fa ma purtroppo le luci nell’ultimo tratto di corso Italia sono ancora accese. Sarei curioso di sapere come mai ma soprattutto spero che vengano spente per evitare un inutile spreco di risorse”.

E’ la segnalazione arrivata da un saronnese che abita alle porte del centro storico e che negli ultimi giorni ha notato, e segnalato, come le luci di corso Italia nel tratto da via San Giuseppe a piazza San Francesco.

“Passo al mattino mentre vado al lavoro e anche alla sera quando torno e sono sempre accese ovviamente c’è qualcosa che non funziona perchè nel tratto precedente di corso Italia sono spente. Immagino che si sia rotto il crepuscolare o qualcosa del genere e credo che anche i residenti e i commercianti della zona l’abbiano notato e fatto notare. Penso che sarebbe il caso di intervenire anche perchè è un palese costo oltre ad uno spreco di risorse. Credo siano di competenza comunale in ogni caso penso che l’Amministrazione possa anche farsi portavoce con la proprietà per farle spegnere. E’ dai piccoli gesti e nei piccoli impegni quotidiani che si può fare la differenza per il nostro ambiente ed il buon esempio deve arrivare anche da chi guida la città2.