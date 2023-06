x x

SARONNO – “Vogliamo dedicare ad Angelo Camnaghi il nostro guerriero che si è spento nel mese di maggio questa competizione perchè siamo sicuri che continuerà a darci forza e coraggio da lassù”.

Sono le parole di Annalisa Colombo presidente del Gap prima del via della staffetta che è partita stamattina alle 10 al Colombo Gianetti. grande impegno per i volontari a sostegno delle 47 squadre che per 24 ore correranno sulla pista d’atletica. Dalla prima mattina sono partiti i preparativi per l’allestimento del villaggio dello sport con le tende delle diverse squadre spazio di condivisione e divertimento per tutti gli atleti. Presenti anche tanti servizi offerti dal Gap a chi partecipa alla corsa così come gli eventi collaterali.

L’Ultra di Saronno quest’anno è stata insignita del titolo di Campionato Italiano Iuta di Ultramaratona in pista sulla distanza più lunga, il che sta portando nella cittadina varesina nomi noti della specialità. La gara è inserita anche nel calendario Fidal. In pista le prime 3 corsie saranno riservate alla prova individuale, le altre 3 a quella a squadre. La gara sulle 6 ore scatterà alla domenica alle 4 di notte per concludersi in concomitanza con quella più lunga. E’ in programma anche la sesta edizione della Baby Staffetta, riservata a 100 bambini in gara dalle 18 alle 19, con partecipazione completamente gratuita.

Tornando alla partenza l’emozione è stata tutta per il ricordo di Angelo Camnaghi il saronnese che si è spento dopo 9 anni di coma vegetativo ricordato anche dalla squadra “Forza Angelo” dove l’ultima stazione sarà corsa dalla moglie Katia.

