BREGNANO – L’impatto con l’auto ha fatto finire a terra il centauro che ha riportato lesioni gravi tanto da essere portato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. In realtà all’ospedale, quello di Saronno, è finito anche il conducente dell’auto un 74enne letteralmente sotto choc dopo l’accaduto.

L’impatto è avvenuto in via Milano, ossia lungo la strada provinciale, a chiarire l’accaduto saranno i carabinieri di Cantù arrivati sul posto intorno alle 17,42 dopo le chiamate al numero unico di emergenza di alcuni dei presenti. Come detto c’è stato uno scontro laterale tra la Fiat Punto guidata dal pensionato e le moto. Le condizioni del centauro sono parse sicuramente serie tanto che oltre ad ambulanza e automedica è arrivato anche l’ospedale che l’ha portato all’ospedale monzese.

