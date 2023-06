x x

SARONNO – Nella seconda giornata di ritorno di Serie A1 di softball festeggiano doppiette Inox Team Saronno, Forlì Softball e Mkf Bollate. Tra Mia Office Blue Girls Pianoro e RheaVendors Caronno una doppietta per la Rhea con una gara due da fiato sospeso.

Qui Caronno

La prima delle due sfide è una partita equilibrata per 6 settimi e totalmente dominata dalle padrone di casa con un big-inning al terzo. La Rhea passa in vantaggio con un triplo di Yuruby Alicart (che posi segna su errore della difesa); Pianoro pareggia con un singolo interno a basi piene (due basi ball e una intenzionale) di Clara Carati, che fa segnare Eva Trevisan. Nella terza ripresa arriva la terribile sequenza di 5 punti che annichilisce Bianca Messina Garibaldi (partente di Caronno) e dà la vittoria alla squadra di casa: singolo di Caytilin Nolan, base intenzionale a Priscilla Brandi, errore sulla battuta di Clara Carati e con le basi piene un singolo di Ambra Collina produce i primi due punti; un singolo di Felicia Di Pancrazio produce il terzo punto; infine, un’altra valida da una base di Eva Trevisan chiude i conti per il definitivo 6-1. Lanciatrice vincente: Veronica Comar.

La Rheavendors Caronno vince 2-0 una partita equilibrata che ha bisogno di un inning in più per essere decisa. A reggere le fila del gioco sono le due lanciatrici partenti, Yamerki Guevara (8IP, 5H, 2R/1ER, 10BB, 11K) per Mia-Office Pianoro e Yilian Tornes per la Rheavendors Caronno, che fanno un ottimo lavoro di prevenzione sulle battute valide. La partita vive un primo momento di possibile svolta nella parte bassa del terzo inning, con la squadra di casa che approfitta di un errore difensivo per portarsi in base con la giovane Sveva Moggi, prima in battuta della ripresa che prosegue con gli arrivi in base di Eva Trevisan (bunt) e Caitlyn Nolan (base intenzionale), intramezzati però da due strikeout prima del terzo dell’inning su Priscilla Brandi. Si fa pericolosa anche Caronno nella parte alta del quarto con tre basi su ball consecutive (Ambrosi, Rossini, Marzi) ma con un out gli strikeout su Marocchino e Salvioni proteggono la squadra di casa. Anche il Pianoro riempie le basi, nel quinto attacco, ma ancora una volta la pedana avversaria è capace di uscirne alla grande anche grazie al contributo della difesa. La partita scorre via fino alla parte alta del settimo dove la Rhea si fa ancora pericolosa con un doppio nell’esterno centro di Chiara Ambrosi, con due out, ma l’intenzionale data a Francesca Rossini per lanciare su Anastasia Marzi paga bene con uno strikeout. Pianoro è muta nel settimo obbligando l’extrainning con Caronno che approfitta del corridore automatico in seconda: un bunt ed una volata di sacrificio di Salvioni valgono il primo punto, poi le valide consecutive di Rebecca Caldon e Melany Sheldon valgono il 2-0 che le padroni di casa, nonostante le basi piene nell’ottavo attacco grazie a due basi intenzionali, non riescono a ribaltare contro una Tornes insuperabile (8IP, 3H, 5BB, 12K).

Qui Saronno

Metalco Thunders Castelfranco – Inox Team Saronno

In gara 1 Saronno parte forte con il fuoricampo di Milagros Lozada contro Chiara Biasi che sblocca il punteggio, ma Castelfranco agguanta immediatamente il pareggio con il punto segnato da Fabbian su battuta di Risa Soma. Dopo lo scoppiettante avvio degli attacchi, Biasi e Alice Nicolini riprendono il controllo del match ed è solo al quinto inning che tornano punti sul tabellino: Noa Armirotto con un singolo al centro porta a casa Rotondo e Lozada per il 3-1 di Saronno, risultato immediatamente dimezzato ancora una volta da Fabbian che, dopo un triplo, segna su battuta di Casetta. Nella settima ripresa Saronno chiude però i conti con la volata di sacrificio di Longhi e il doppio, per il terzo RBI personale del match, di Armirotto per il 5-2 finale.

Meno sudato il successo in gara 2 per la compagine campione d’Italia. Contro Jessica Tolmie, partente di Castelfranco, Marrone e Rotondo aprono il match battendo due singoli e mettendo in condizione Lozada (battuta in scelta difesa) e Giulia Longhi, autrice di un fuoricampo da tre punti, di indirizzare l’incontro con la prima frazione chiusa sul 4-0. Forte di un così largo vantaggio, Stephanie Trzcinski è impeccabile in pedana e concede una sola valida a fronte di 10 strikeout effettuati. Saronno chiude la pratica nel quarto inning, con il secondo fuoricampo di giornata di Milagros Lozada che porta il match sul 7-0, risultato finale dopo cinque riprese di gioco.

Risultati

Mia Office Blue Girls Pianoro – Rheavendors Caronno 6-1; 0-2 (8°)

Metalco Thunders Castelfranco – Inox Team Saronno 2-5; 0-7 (5°)

Forlì – Taurus Donati Gomme Old Parma 8-0 (5°); 10-0 (4°)

MKF Bollate – Macerata 7-1; 9-2 (5°)

Programma

Domenica 11 giugno

Ore 11 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Bertazzoni Collecchio

Classifica

Inox Team Saronno (18 vittorie – 2 sconfitte, .900); MKF Bollate (19-5, .792); Forlì (16-6, .727); Rheavendors Caronno (13-11, .541); Mia Office Blue Girls Pianoro (11-9, .550); Bertazzoni Collecchio (8-12, .400), Macerata, Taurus Donati Gomme Old Parma (7-13, .350); Metalco Thunders Castelfranco (5-17, .227); Sestese (2-18, .100.

(foto Giovanni Pini: azione di gioco della Rheavendors Caronno)

