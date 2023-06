x x

LOMAZZO – Si separano le strade dell’Esperia Lomazzo (Promozione) e del direttore sportivo Stefano D’Ulivo, che si dovrebbe ora accasare in un altro club del comasco.

Questo il comunicato ufficiale dell’Esperia Lomazzo.

La Società Lomazzo Calcio 1907 comunica che Stefano D’Ulivo ha dato le dimissioni dalla carica di direttore sportivo. A Stefano vanno i ringraziamenti per l’ottimo lavoro portato avanti insieme allo staff e per gli ottimi risultati raggiunti, saremo sempre grati per essere stato il ds che ci ha riportato in Promozione dopo tanti anni. Il direttivo della società augura a Stefano le migliori fortune per le nuove affascinanti sfide sportive. Alla luce del lavoro svolto confidiamo che l’ottimo rapporto instaurato si possa rinnovare in occasione di eventuali future collaborazioni.

Il direttivo della società

Neopromosso, Lomazzo nell’ultima stagione ha conquistato una tranquilla salvezza, anzi non andando lontano dall’approdo ai playoff.

