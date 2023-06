x x

CARONNO PERTUSELLA – “Da 37 anni la processione di apertura è un momento di ritrovo per tutti i rioni. Grazie a tutti i partecipanti che si sono riuniti alla consueta sfilata onorando la tradizione che ci accompagna anno dopo anno! E ora ci vediamo sui campi per giocare”: così i responsabili del comitato promotore del Palio di Caronno che ha preso ufficialmente il via lo scorso fine settimana. Nei prossimi giorni in oratorio ed in altre strutture del paese una serie di competizioni tra i contradaioli per stabilire chi si aggiudicherà l’edizione 2023, sicuramente ci sarà da divertirsi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: alcuni momento del corteo d’apertura del Palio di Caronno Pertusella edizione 2023)

11062023