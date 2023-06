x x

UBOLDO – Ufficialmente al via ieri il Palio di Uboldo edizione 2023, con gli eventi negli spazi oratoriani di piazza Conciliazione, si va avanti nella giornata odierna, e nel corso della settimana.

Intanto il comitato promotore della manifestazione è decisamente soddisfatto per come è andata la giornata di apertura: “Eravate tantissimi e noi vi diciamo grazie per esserci stati così numerosi. Abbiamo avuto un problema tecnico in cucina e lo abbiamo risolto. Ricomincia come avevamo finito: in testa c’è il Bell con 40 punti, poi Taron 32, Lazzarett 24 e San Cosma 16. Un abbraccione al nostro Lorenzo Radaelli, atleta del San Cosma, per il suo infortunio sullo sci di terra”.

Il programma odierno

Oggi alle 15 in palestra Galli per le eliminatorie della pallavolo e del basket. Alle 16.30 inizia la lunga domenica in oratorio con lo spettacolo per bambini, il Minipalio, ci sarà anche il Torneo di scopa “Andrea Battagin”. Alle 19.30 apre la ristorazione. Alle 21 la serata di giochi con tanti punti da assegnare e le eliminatorie del tiro alla fune. Chiude adj Daniel.

(foto archivio)

11062023