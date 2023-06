x x

ROVELLASCA – Taglio del nastro nei giorni scorso all’ex Casa del Fascio di via Carugo a Rovellasca. L’Amministrazione civica del sindaco Sergio Zauli ha provveduto a ristrutturarla dandole nuova vita, è adesso la nuova sede della polizia locale e non solo. Nella struttura hanno infatti trovato posto anche attività socioculturali, come la “stireria sociale”, la boutique solidale e spazi per le attività della biblioteca.

Nella struttura si è anche già tenuto il concerto del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: l’ex Casa del Fascio di Rovellasca con una suggestiva illuminazione notturna; ed alcuni momenti della giornata del taglio del nastro con il sindaco Sergio Zauli e gli agenti della polizia locale)

11062023