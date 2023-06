x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Ufo Saronno.

Affollata serata conclusiva di Meet the Meeting 2023 con il commovente racconto di Paola Marenco sulla figura di Tagashi Paolo Nagai, il medico di Nagasaki. Al termine Emanuele Fant e Alessandro Mantegazza di UFO – E’ urgente forzare l’orizzonte hanno descritto il lavoro teatrale tratto dal Moby Dick di Melville che porteranno in scena il 22 agosto al Meeting insieme ad Alessandro Preziosi. Qui nel video un trailer del lavoro messo in scena da una ventina di ragazzi saronnesi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

11062023