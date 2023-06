x x

LIMBIATE – Via alla stagione estiva alle piscine Al gabbiano di Limbiate. “Per l’estate vi aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 19 e la domenica fino alle 20. Tutte le info e i prezzi li trovate sul nostro sito internet piscinegabbiano.it”.

Il complesso natatorio di trova in via Laghetto 6. Oltre alle piscine, anche con gli scivoli, viene anche offerto un servizio di animazione e ci sono pure i trampolini ed il parcheggio per le biciclette gratuito, per chi arriva sulle due ruote.

C’è, inoltre, la possibilità di noleggiare i lettini, e volendo di organizzare sul posto feste di compleanno e per ricorrenze.

(foto: uno scorcio delle piscine Gabbiano di Limbiate)

12062023