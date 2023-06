x x

REGGIO EMILIA – Il Verona guidato dal saronnese Marco Zaffaroni riesce clamorosamente nell’impresa salvezza vincendo lo spareggio disputato ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia per 3-1 contro lo Spezia costringendolo alla retrocessione in serie B.

La partita si sblocca dopo soli 5 minuti dal fischio d’inizio con la rete dell’esterno scaligero Faraoni agevolata dalla deviazione dello spezzino Ampadu che dopo 10 minuti pareggerà momentaneamente il risultato. Dopo il pareggio dello Spezia i ragazzi di Zaffaroni aumentano il pressing sugli avversari e al 26 minuto del primo tempo si riportano in vantaggio con Ngonge che dopo soli 12 minuti insaccherà nuovamente il pallone in rete realizzando una doppietta pesantissima che regalerà la salvezza al Verona.

Al minuto 25 del secondo tempo accade un folle episodio che forse avrebbe potuto cambiare le sorti del match che ha per protagonista il capitano veronese Faraoni che verrà espulso dopo aver parato con le mani sulla linea di porta il tiro del centravanti spezzino Shomurodov dopo l’assist di Nzola che, successivamente, sbaglierà il rigore che poteva riaprire la partita.

Dunque, Marco Zaffaroni, chiamato a stagione in corso dopo l’esonero di Gabriele Cioffi, riesce a concretizzare l’obbiettivo-impresa prefissato dalla società scaligera affermando nelle interviste post-partita di “averci sempre creduto” ottenendo in stagione ben 8 pareggi e 6 vittorie che hanno permesso al Verona di giocare e successivamente vincere lo spareggio con lo Spezia, motivo per cui la dirigenza dell’Hellas nei prossimi giorni discuterà insieme al saronnese del suo futuro per la prossima stagione.

Aldo Falgares

(foto archivio)

