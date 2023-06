x x

SARONNO – Si è tenuta stamattina in Municipio la presentazione del calendario d’eventi #SaronnoEstate2023 con il sindaco Augusto Airoldi e il vicesindaco Laura Succi a fare gli onori di casa con Luca Galanti di Confcommercio Ascom Saronno, Andrea Preti del Duc distretto urbano del commercio e Mara De Fanti.

“E’ un programma – ha esordito il primo cittadino – che per la prima volta si avvicina allo stile che abbiamo indicato nel nostro programma elettorale. Sono gli eventi estivi come li avevamo pensati dentro il programma elettorale e ci riusciamo perchè è la prima volta che siamo liberi dai condizionamenti covid”.

E rimarca: “E’ un programma che abbiamo pensato per i gusti più diversi con delle particolarità che fanno tesoro delle tante eccellenze che abbiamo Saronno e che abbiamo proposto e che trovi solo a Saronno. Tante cittadine fanno cose estive ma ci sono cose che si troveranno solo a Saronno, non che i comuni limitrofi facciano peggio ma perchè noi vogliamo fare cose diverse che rispecchino il nostro programma elettorale. Eventi particolari che si potranno trovare solo a Saronno. Piacerà? Non piacerà? Noi siamo certi che non piacerà a chi c’è stato prima di noi ma noi siamo certi che piacerà ai cittadini che ci hanno votato per fare questo. Speriamo l’anno prossimo di fare ancora di più senza condizionamenti“.

Una nota anche sui costi: “Ci abbiamo messo le risorse che era giusto metterci perchè pensiamo che saronnesi e cittadini dei comuni limitrofi si aspettino degli eventi di livello. Lo abbiamo fatto mettendo risorse nostre e risorse dei partner”.

A raccontare il programma è l’assessore alla Cultura Laura Succi: “L’obiettivo è far diventare Saronno attrattiva anche d’estate. Sappiamo che tante città di villeggiature sono già in aria di sold out ma sappiamo anche ci sarà anche tanta gente in città e nei comuni limitrofi che resterà a casa. Per questo abbiamo fatto in modo che tutte le serie ci sia qualcosa”.

Si parte dallo spettacolo teatrale itinerante con Giuditta Pasta (dal 18 al 22 giugno) per proseguire con Festa della ceramica organizzata dal Museo della Ceramica Gianetti (23-25 giugno) fino alla musica pop del concerto del Coro Hebel (sabato 24 giugno – domenica 25 giugno in caso di maltempo).

Il primo luglio come già anticipato ci sarà la Notte bianca che “in realtà sarà una Buskers Night, una notte degli artisti di strada. Non si voleva, anche se input del sindaco lo diciamo, una notte bianca qualsiasi ma qualcosa con un po’ più connotante”.

Confermata la collaborazione con il Festival storie di cortile che fa tappa a Saronno con un evento dedicato “ai padri della musica con Sulutumana”.

“Ci saranno poi 2 grandi concerti in piazza Libertà: grandi concerti per i gruppi che suoneranno e per partecipazione che potrà essere molto numerosa. Sabato 16 luglio ci sarà Andrea Capezzuoli e Compagnia e a Ferragosto con un omaggio a Benny Goodman della Monday Orchestra feat Paolo Tomelieri dedicato al re del Swing.

Ci sarà il cinema sotto le stelle dal 30 giugno al 3 settembre nel cortile di Casa Morandi con una particolare attenzione a cinema italiano ed europeo “anche per permettere di usufruire al meglio alla promozione del ministero che propone spettacoli a 3,50 euro”.

A far vivere il centro “The Garden” uno spazio aperto nel cortile di Villa Gianetti con musica in diffusione, food and beverage, spettacoli concerti ed eventi di vario genere da mercoledì a sabato dalle 18 al 24 dal 6 luglio al 3 settembre.

“Il cervello non si spegne in estate – continua Succi – e quindi confermata la proposta della festa della filosofia con tre appuntamenti a giugno, due a settembre e la gran chiusa ad ottobre con Gabriella Greison”.

Ci sono poi tutti una serie di eventi patrocinati “perchè quello che fanno e propongono le associazioni sono una ricchezza ed una risorsa per la nostra città” spiega Succi,

Eventi patrocinati saranno mostra di Amnesty (dal 17-25 giugno), 30esimo anniversario Villaggio Sos (sab 24 giugno), Note d’Incanto (sab 8 luglio), Animatica piccolo festival dei corti di animazione de Il Tassello (25-26 agosto), Saronno in vinile (3 settembre), presentazioni libri in collaborazione con le librerie (si parte di Caffè Royal 21 giu in Villa Gianetti).

Gran finale dal 10 al 24 settembre esposizione opere di Gino Sandri alla Sala Nevera “E’ un grande appuntamento del resto cerchiamo di far vivere questo spazio con una scelta di eventi adatti al livello dello allestimento che abbiamo recentemente realizzato”.

Il costo del programma, esclusa la notte bianca, è di 37 mila euro.

