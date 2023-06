x x

SARONNO – Un bel momento di socialità, per “fare gruppo” e trascorrere una giornata in compagnia: il riferimento va ai volontari della Croce d’argento che lo scorso fine settimana hanno scelto di stare tutti insieme alla Festa d’estate promossa dal Lions club al pratone nei pressi dell’ingresso saronnese del Parco del Lura.

“Giornata di relax con i colleghi della sede di Sanno, alla festa degli Aquiloni. Ottima compagnia, voglia di godersi il sole e di fare conoscere le molteplici attività che vedono coinvolta la nostra associazione. Al prossimo anno” dicono dalla Croce. Sul posto c’erano pure alcuni dei mezzi del gruppo, che con le proprie ambulanze garantisce un presidio del territorio in caso di emergenze e coi propri veicoli attrezzati si occupa del trasporto di malati.

In città la Croce fa base a Casa di Marta, la struttura del no profit fra via Piave e via Petrarca.

(foto: lo staff della Croce d’argento al Parco del Lura di Saronno)

14062023