ROMA – BUSTO ARSIZIO – SARONNO “Dai muri di Tor Sta Ceppa un messaggio chiaro a Zerocalcare: hai fatto i soldi ma non farci la morale sembra dire il Secco che stringendo il suo gelato dice “A me non me ne frega un cazzo, annamo a pija i sordi?”.

Inizia così la nota di Blocco Studentesco in merito all’ultima produzione di Zerocalcare con Netflix.

“Già, perché oltre le crisi di coscienza di Zerocalcare che odia se stesso per aver fatto successo con un prodotto Netflix ed aver trasformato il ribellismo antifascista in un prodotto d’intrattenimento per famiglie, c’è proprio quel mondo “ribelle” che non perde occasione per intascare soldi, fondi e finanziamenti all’ombra del suo successo: dallo Spin Time al Porto Fluviale, i fondi a pioggia sui centri sociali è solo l’ennesima dimostrazione di chi è funzionale al sistema e chi no”

“Quest’azione goliardica – dichiara il Blocco Studentesco – vuole ricordare a tutti quanto costa la credibilità: quella della galassia antifascista è andata a farsi benedire con lo “Zero-verse”, quando cioè la militanza, le lotte e la strada sono diventate una macchietta ed uno sfondo per le sue dis-avventure, le sue sedute d’auto analisi, le sue confessioni in una questura…”.

“Per chi fa politica su Netflix – continua la nota – lanciando versioni sbagliate dei fatti ma senza il contraddittorio che le strade sono solite offrire, abbiamo solo pietà. L’antifascismo ammanicato con il sistema è invece una bestia da combattere senza tregua, perché dietro la facciata “partigiana” si nasconde la più bieca speculazione affarista”.

“La politica si fa su strada – conclude il movimento – con le proprie forze e soprattutto con il proprio autofinanziamento, non piangendo miseria sui grandi canali. Invitiamo tutti i giovani e gli studenti a riflettere sul valore delle azioni e a smascherare questi prodotti del sistema che si spacciano per ribelli”.