SARONNO – SaronnEstate2023, Succi: “Un evento tutti i giorni”. Airoldi: “Con le eccellenze di livello che merita la nostra città”.

La notte bianca sarà una Buskers Night: evento clou lo sky piano che ha debuttato a Dubai.

Ritardi e cancellazioni: mattina di passione per i pendolari della Milano-Saronno-Varese.

Jumbo Visma in ritiro al Grand Milan di Saronno: oggi partenza del Giro d’Italia U23 da Cesano.

Acquista da un gruppo con base a Milano, alla Caronnese calcio è finita un’epoca, quella della famiglia Reina che soprattutto con il compianto Augusto aveva portato in alto come non mai i colori rossoblù. Incassata la retrocessione dalla serie D all’Eccellenza, la Caronnese col suo bel centro sportivo di corso della Vittoria è quindi diventata un “boccone” interessante per chi vuole entrare nel mondo del calcio o ampliare le proprie attività.

15062023