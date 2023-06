x x

SARONNO – Torna dopo tanto tempo un grande evento musicale in centro a Saronno, grazie all’iniziativa di Pigreco, il “tempio” della movida saronnese che festeggia oggi i 10 anni con un concertone in piazza Libertà. Un evento al quale hanno deciso di collaborare anche altri commercianti della zona: dalle 20.30 ad esibirsi saranno i Sottotono, dunque una band importante, affiacanti anche da altri gruppi e dal dj per una intensa serata di nusica come nel centro cittadino non se ne vedavano da tanto tempo. E oltre tutto è completamente gratis.

Facile prevedere che ci sarà davvero tanta gente: i Sottotono sono un gruppo molto noto e si preparano a fare il pienone.

15062023