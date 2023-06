x x

CERIANO LAGHETTO – Questa sera inizia la Beer fun fest, 3 week end all’insegna del divertimento e del buon cibo, si inizia questo week end e si finirà nel week end dal 30 giugno al 2 luglio.

Questa sera, oltre che il normale servizio di ristorazione, che prevede panini, patatine, nuggets, pasta, verdure e dolci ci saranno Paella e Sangria; ogni sera della manifestazione ci sarà una specialità diversa; domani la sagra della porchetta di Arriccia e domenica sera ravioli all you can eat.

Durante le serate ci saranno anche molte iniziative dedite all’intrattenimento: ogni venerdì sera dalle 21 ci sarà il Cervellone, un gioco a quiz multimediale, mentre ogni sabato e domenica sera dalle 20 ci sarà il gruppo musicale Black Legend, per una serata pop & rock, mentre domenica 25 giugno dalle 15 ci sarà la grande sfilata dei trattori.

tra le attrazioni presenti ci sarà Labimais, un gigantesco labirinto, il beer pong, il toro meccanico e il villaggio dei bimbi per i più piccoli.

Per maggiori informazioni: 3920700638

