SARONNO/SARONNESE – Si ha sempre più voglia di uscire e di vivere l’estate all’aperto gustando le specialità gastronomiche, come quelle proposte a Gerenzano oppure assistendo ad un concerto nella vicina Ceriano Laghetto. Le occasioni di sicuro non mancano.

Venerdì 16 giugno

CERIANO LAGHETTO – Alle 21, in piazza Lombardia, il Comune in collaborazione con l’associazione “La città sonora” propone il concerto musicale dedicato al compositore Arnaldo Ciato e alla sua musica dei notturni. Informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

CISLAGO – Alle 21, nella sala convegni di villa Isacchi in via Magenta 128, presentazione del libro “Il Bozzente e le sue terre – Storia dei tre torrenti Bozzente, Gradeluso e Fontanile, dal 1500 ad oggi” con l’autore ed esperto naturalista Gianni Riva. Informazioni dettagliate al sito www.comune.cislago.va.it.

LOMAZZO – Dalle 21, all’area feste del parco Somaini, concerto dei “Folk en Rouge” con il loro repertorio di bal folk e danze occitane. Informazioni al numero 3556962000.

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno

GERENZANO – Tre giorni di festa in piazza De Gasperi con “Street food Gerenzano”: i migliori operatori di cibo nazionale e internazionale, birra, musica dal vivo e animazione per bambini. Orari e informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

ROVELLO PORRO – Torna la “Festa del pesce” giunta alla sua 12° edizione ed organizzata dalla Protezione civile nell’area feste di via Bernardino Luini. Informazioni al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Sabato 17 giugno

MISINTO – Alle 9.30, all’anfiteatro di via della Pusterla, “Letture nel Parco” per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni al sito internet www.comune.misinto.mb.it.

SARONNO – Dalle 10, nella centrale piazza Libertà, Avis Saronno propone “La sagra delle ciliegie” in occasione della “Giornata mondiale del donatore”. Dettagli al numero 029621071.

CESANO MADERNO – Alle 17, nella cornice storica di palazzo Arese Borromeo, concerto per violino e pianoforte a cura dell’associazione “ProMusica APS”. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it

SARONNO – Alle 21, alla chiesa di san Giovanni Battista di via Larga 3, concerto “In Festo Sancti” con il soprano Katarina Velekska. L’ingresso è libero e per informazioni www.chiesadisaronno.it.

OLGIATE COMASCO – Alle 21, alla Corte del medioevo in via Lucini 2, gruppo teatro Tempo porta in scena la commedia brillante “Gli allegri chirurghi”. Informazioni al sito internet www.gttempo.com.

Domenica 18 giugno

CESANO MADERNO – Dalle 10 alle 11, nei giardini di palazzo Arese Borromeo, “Pigrilates. Il pilates per pigri” lezioni gratuite con l’insegnante Jessica Maiolino. Informazioni all’e-mail [email protected].

