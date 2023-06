x x

GERENZANO – Da oggi, venerdi 16, e poi sabato 17 e domenica 18 giugno, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, si svolgono in piazza De Gasperi nel centro storico del paese tre giorni di festa con i migliori operatori di cibo nazionale e internazionale dello street food, ottima birra, band musicali e animazione per bambini. Con previsioni meteo che indicano una situazione di maggiore stabilità rispetto ai giorni scorsi, non dovrebbe mai piovere, facile prevede che in tanto coglieranno questa occasione di svago per animare il proprio fine settimana.

Gli orari dell’evento

Venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotte, e domenica dalle 17 alle 23.30, sempre con posti a sedere ed ingresso libero. Per informazioni e contatti: www.helloeventi.com; email: [email protected]; telefono 3515852780.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

16062023